Exclusivo: Internacional pode dar ‘chapéu’ no São Paulo por Gabriel Neves

O repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, revelou que o Colorado entrou forte na briga pelo volante do Nacional, do Uruguai, que está na mira do Tricolor

MARCELO ENDELLI/Reuteurs Gabriel Neves em partida entre Nacional x River Plate



O São Paulo estava com um acerto encaminhando com o volante Gabriel Neves, do Nacional-URU, até poucos dias atrás, conversando sobre detalhes contratuais com o atleta. O Tricolor paulista, no entanto, pode receber um ‘chapéu’ do Internacional, que entrou forte na negociação nas últimas horas. De acordo com a apuração do repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, a cúpula do Colorado ficou esperançosa após conversar com dirigentes uruguaios na noite da última segunda-feira, 8.

Durante o programa “Camisa 10” desta terça-feira, o repórter revelou uma conversa que teve com uma fonte do Internacional. Segundo o jornalista, o Nacional aprovou a postura do Colorado, que, ao contrário do São Paulo, procurou primeiro o clube para tentar fazer a transação. Assim, os gaúchos ganharam “sinal verde” para avançar na negociação do jogador de 23 anos. Pesa contra, entretanto, o interesse do atleta e de seu empresário em fechar com o Tricolor paulista.

Assista ao vídeo abaixo: