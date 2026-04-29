Cerro Portenõ x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Cerro Portenõ se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira , às 21h30n, no estádio La Nueva Olla; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Palmeiras e Cerro Portenõ se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, estádio La Nueva Olla, em Assunção, em partida válida pela Conmebol. O confronto acontece pela 3ª rodada da fase de grupos e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Líder do Brasileirão com 32 pontos, o Palmeiras vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no domingo. O Cerro Porteño, por sua vez, empatou com o Sportivo Ameliano, em casa, pelo Campeonato Paraguaio. O Ciclón é vice-líder do Apertura, atrás do Olimpia.

Onde assistir Palmeiras vs Cerro Portenõ ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 21h00. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.

Além da transmissão da Jovem Pan, o o jogo também será exibido pelo SporTV e Premiere.