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Palmeiras x Cerro Porteño: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 20/05/2026 20h30
  • BlueSky
Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan

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