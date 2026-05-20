Palmeiras x Cerro Porteño: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan