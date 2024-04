Chumbinho é confirmado em competição pela 1ª vez depois do acidente

Surfista bateu com a cabeça no fundo de corais da praia, no Havaí, em dezembro de 2023; João chegou a ficar hospitalizado

A volta do surfista brasileiro João Chianca, o Chumbinho, foi confirmada. Após um grave acidente, João fará sua primeira competição de 2024, na etapa de Gold Coast do Challenger Series, na Austrália. A informação foi confirmada pelo portal AOS Media. O atleta bateu com a cabeça no fundo de corais da praia, em Pipeline, no Havaí, em dezembro de 2023. João chegou a ficar hospitalizado. Recentemente, Chianca postou vídeos surfando e disse estar feliz com seu desempenho. O brasileiro não competiu as etapas da elite do surfe mundial em 2024, o que o fez ficar fora do corte de meio de temporada. Agora, João terá que participar das disputas do Challenger Series para voltar à elite no próximo ano. O brasileiro também é um dos seis representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em julho.