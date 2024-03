Gabriel Medina é campeão do ISA Games e conquista vaga nas Olimpíadas de Paris

Tricampeão mundial venceu torneio em Porto Rico e contou com os tropeços dos franceses Joan Duru e Kauli Vaast; Brasil já tem cinco surfistas garantidos nos Jogos

Ricardo Arduengo/AFP O brasileiro Gabriel Medina se sagrou campeão do Isa Games, em Porto Rico



O surfista Gabriel Medina assegurou sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao vencer o ISA Games neste domingo, 3, em Porto Rico. Após um período de seis meses em 2022 sem competir devido a cuidados com sua saúde mental e um ano de 2023 com resultados discretos, o brasileiro parece ter recuperado sua forma em grande estilo ao conquistar sua primeira vitória na temporada. Com três títulos mundiais de surfe, Medina estava enfrentando o risco de ficar de fora das Olimpíadas, mas aproveitou a vaga extra concedida ao vencedor do ISA Games para manter viva a esperança de conquistar uma medalha de ouro em Paris.

Com a classificação de Gabriel Medina, o Brasil já tem garantidos cinco surfistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, incluindo Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel na competição feminina. Entretanto, três surfistas brasileiros foram eliminados em Porto Rico. Filipe Toledo não teve uma boa performance e caiu no sábado. Yago Dora também não conseguiu avançar, sendo eliminado na primeira bateria da repescagem no domingo. Já Medina correspondeu às expectativas, começando com uma pontuação de 9,00 ao realizar um aéreo na bateria contra os surfistas franceses Joan Duru e Kauli Vaast, além do marroquino Ramzi Boukhiam.

Apesar de ter pontuado abaixo nas demais manobras, o tricampeão do mundo estava na segunda posição até os minutos finais da competição. Foi então que conseguiu uma boa esquerda, realizou cinco manobras e conquistou uma nota 7,40, garantindo assim o título. Para conquistar sua vaga nos Jogos Olímpicos, ele precisava que os franceses não terminassem em segundo lugar, o que aconteceu.

