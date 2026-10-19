Ciclista brasileira sofre acidente e fica desacordada em etapa da Copa do Mundo de BMX

Horas depois do ocorrido, Gustavo "Bala Loka", namorado de Eduarda Bordignon e principal representante do Brasil na modalidade, disse que a atleta está bem

A brasileira Eduarda Bordignon sofreu um acidente neste domingo (18) durante a decisão da etapa de Xangai da Copa do Mundo de Ciclismo BMX freestyle.

Na sua segunda tentativa da final do evento, Duda caiu desacordada ao se desequilibrar da bicicleta na execução de uma manobra. Ela recebeu atendimento de imediato enquanto a disputa foi paralisada por alguns minutos.

Após o ocorrido, Gustavo “Bala Loka”, namorado de Eduarda e principal representante do Brasil na modalidade, atualizou o quadro de saúde da atleta, que já está em fase de recuperação.

“Primeiramente, quero tranquilizar todos vocês e dizer que a Duda está bem! Depois do acidente que ela sofreu aqui na China, onde acabou machucando alguns ossos do rosto e teve outras complicações devido à forte pancada na cabeça, passamos momentos muito difíceis no hospital”, contou Gustavo.

“Graças a Deus, ela está se recuperando, já estamos no hotel e ela está conseguindo conversar e se alimentar melhor. Vamos permanecer mais alguns dias aqui na China, acompanhando sua recuperação, e depois retornar ao Brasil para continuar os cuidados e avaliar os próximos passos”, completou.