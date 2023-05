Clubes de futebol do Brasil lamentam a morte de Rita Lee

Corinthians, Internacional, Flamengo e outros times homenagearam a Rainha do Rock

Reprodução/Twitter/@Corinthians/@SCInternacional Corinthians e Internacional foram dois dos clubes que homenagearam Rita Lee



Alguns clubes de futebol trataram de usar as redes sociais para lamentar a morte de Rita Lee, uma das maiores cantoras da música brasileira, vítima de um câncer de pulmão. O Corinthians, time do coração da compositora, relembrou a participação da artista num evento do movimento “Democracia Corinthiana”, em 1982. Na ocasião, a Rainha do Rock foi convidada por alguns jogadores do Timão para participar de um show realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. “Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana. Nossa solidariedade à família, aos amigos e aos fãs. Eternamente em nossos corações”, escreveu a equipe do Parque São Jorge. O Internacional, por sua vez, recordou que chegou a conceder o título de consuela para a cantora, em 2008. “Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional. O Clube do Povo perde também a primeira artista mulher nomeada consulesa cultural do Inter. Vai em paz, Rainha. Você estará para sempre em nossos corações”. Já o Flamengo prestou suas condolências. “Que Deus conforte os familiares, amigos e fãs desse ícone do cenário musical. Descanse em paz, Rita Lee Jones”. Veja mais homenagens abaixo.

Aos 75 anos, a Rainha do Rock Brasileiro se despediu de nós. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música nacional faleceu na última segunda (8), após um câncer no pulmão. Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana. Nossa solidariedade… pic.twitter.com/ouMKsqz2fO — Corinthians (@Corinthians) May 9, 2023

Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional. O Clube do Povo perde também a primeira artista mulher nomeada consulesa cultural do Inter. Vai em paz, Rainha. Você estará para… pic.twitter.com/RLKO2UGcg2 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2023

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Que Deus conforte os familiares, amigos e fãs desse ícone do cenário musical. Descanse em paz, Rita Lee Jones 🙏🏼🖤🎸#CRF — Flamengo (@Flamengo) May 9, 2023

"A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz" Nossa homenagem à eterna Rita Lee, rainha do rock e lenda da MPB, que nos deixou na noite de ontem. Siga em paz! pic.twitter.com/mIqn4lwrbG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2023

Adeus, Rainha do Rock! O Galo lamenta o falecimento de Rita Lee, que deixa um legado de talento, inovação e resistência para a música brasileira. Fica sua contribuição para a cultura do país e o carinho que demonstrou pelo Atlético ao se declarar torcedora do Clube em Minas. pic.twitter.com/5YLrvtRsYE — Atlético (@Atletico) May 9, 2023

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento da rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Lamentamos profundamente a perda de um ícone da música nacional e prestamos condolências aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/h1YnEl3lfl — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2023

🏴 Com grande pesar, o Esquadrão chora pela gigante Rita Lee, rainha do rock nacional, ícone dos Mutantes e fã de futebol. Parceira de tricolores como Gil e Caetano no movimento do tropicalismo, merece todas as nossas homenagens. #NotaDePesar pic.twitter.com/9S4yAfqsUZ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 9, 2023