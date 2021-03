Clubes vivem indefinição com suspensão do Campeonato Paulista

A nova reunião entre a Federação Paulista de Futebol e os 16 times está marcada para a próxima segunda-feira

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Após o veto do governo para eventos esportivos na Fase Emergencial, não foi encontrada nenhuma alternativa e os jogos serão adiados



O futuro do Futebol em São Paulo ainda é incerto e cheio de dúvidas. Em nota, a Federação Paulista de Futebol anunciou que a rodada deste final de semana está suspensa. Após o veto do governo para eventos esportivos na Fase Emergencial do Plano São Paulo, não foi encontrada nenhuma alternativa e os jogos terão que ser disputados em outras datas que ainda serão divulgadas. A Federação também esfriou qualquer possibilidade de levar o assunto à Justiça. Uma nova reunião envolvendo a entidade e os 16 clubes está marcada para a próxima segunda-feira. Com aumento de casos da Covid-19 no Brasil, o duelo entre Santos e San Lorenzo pela Pré-Libertadores pode ser realizado no Paraguai. Preocupado com a situação, o clube argentino já entrou em contato com a Conmebol e não pretende viajar até São Paulo. Inicialmente, os jogos entre Santos e San Lorenzo estão previstos para os dias 6 e 13 de abril.

*Com informações do repórter Pedro Marques