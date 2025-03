COI confirma boxe no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

Decisão foi aprovada por unanimidade pelos 106 membros que estavam presentes na 144ª sessão do Comitê Olímpico Internacional

Christophe SIMON / AFP Inicialmente, o boxe não fazia parte do programa olímpico devido a controvérsias relacionadas à IBA



O boxe foi oficialmente incluído na programação dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, conforme anunciado na 144ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI). A decisão foi aprovada por unanimidade pelos 106 membros que estavam presentes na reunião, marcando um passo importante para a modalidade.

Inicialmente, o boxe não fazia parte do programa olímpico devido a controvérsias relacionadas à IBA (Associação Internacional de Boxe). Após a retirada do reconhecimento da entidade, a situação do boxe ficou indefinida. No entanto, no mês passado, o COI concedeu um reconhecimento provisório à modalidade, permitindo sua reintegração aos Jogos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Thomas Bach, presidente do COI, manifestou sua satisfação com a decisão e expressou otimismo em relação à realização de um torneio de alto nível. A inclusão do boxe é vista como uma oportunidade para revitalizar a modalidade e atrair novos talentos para as competições olímpicas.

Boris van der Vorst, presidente da World Boxing, celebrou a decisão como uma conquista significativa para os fãs do boxe. Ele ressaltou a colaboração entre federações, atletas e treinadores, que foi fundamental para essa vitória. Van der Vorst também enfatizou a necessidade de estabelecer regulamentos e políticas adequadas para a entidade, destacando que a participação nos Jogos Olímpicos é um grande privilégio para todos os envolvidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos