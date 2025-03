Com apenas 20 anos, Michel Augusto conquista prata no Grand Slam de Tbilisi

Com essa medalha, o atleta conquista seu segundo resultado positivo no Circuito Mundial deste ano

Michel Augusto, judoca de 20 anos, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Tbilisi, na categoria até 60 kg. Ele chegou à final após uma série de vitórias, mas foi derrotado pelo francês Luka Mkheidze. Na competição, o atleta, que era o segundo cabeça-de-chave, começou sua trajetória com um bye na primeira fase. Em seguida, ele superou o austríaco Vache Adamyan, o francês Enzo Jean e Tornike Maziashvili. Na final, apesar de ter iniciado em desvantagem, ele quase conseguiu marcar pontos, mas acabou sendo derrotado no golden score por um waza-ari.

Com essa medalha de prata, Michel Augusto soma seu segundo resultado positivo no Circuito Mundial deste ano, já que anteriormente havia garantido o bronze no Grand Prix da Áustria. Essa performance deve contribuir para sua ascensão no ranking da Federação Internacional de Judô.

Outros judocas brasileiros também participaram do torneio, mas com resultados variados. Jéssica Lima, na categoria até 57 kg, obteve o melhor desempenho após Michel, terminando em sétimo lugar. Bianca Reis, também até 57 kg, venceu sua luta inicial, mas foi eliminada nas oitavas de final. Natasha Ferreira, na categoria até 48 kg, não conseguiu avançar após enfrentar a espanhola Eva Perez Soler, enquanto Clarice Ribeiro venceu sua primeira luta, mas foi derrotada pela francesa Shirine Boukli.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

