Com gol nos acréscimos, São Paulo vence o Goiás de virada no Morumbi

David aproveita sobra na área em cobrança de escanteio e mantém invencibilidade da equipe sob o comando de Dorival

EFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO David marca nos acréscimos e garante vitória do Tricolor contra o Goiás



Teve susto, mas a noite deste sábado, 27, terminou com festa dos são paulinos no Morumbi. Com gol nos acréscimos, o São Paulo venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maguinho colocou os goianos na frente do marcador no começo da partida. No segundo tempo, porém Pablo Maia e David, aos 46 minutos, viraram para o Tricolor Paulista que chegou a 12 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 11 deles sob o comando de Dorival Júnior. Com a vitória, o São Paulo chegou a 15 pontos e assumiu, provisoriamente, a terceira posição na tabela. Por sua vez, o Goiás estacionou nos sete pontos, em 16º lugar, e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. A rodada será encerra neste domingo, 28.

O próximo compromisso Tricolor será pela Copa do Brasil. Os paulistas recebem o Sport, pela segunda partida das oitavas de final da competição, na quinta-feira, às 19h30, no Morumbi. O Esmeraldino entra em campo na quarta-feira, às 20 horas, contra o Paysandu, pela segundo jogo da final da Copa Verde.

A primeira etapa começou movimentada. Logo aos sete minutos, Caio Paulista fez boa jogada individual, se livrou da marcação e arriscou o chute, defendido pelo goleiro Tadeu. O lance não intimidou os visitantes. Matheus Peixoto perdeu uma grande chance de colocar o Goiás na frente de cabeça. Mas Maguinho não desperdiçou, subiu entre dois marcadores e abriu o placar no Morumbi. Rafael ainda evitou o segundo dos goianos e evitou o gol de Bruno Melo, também de cabeça. O Tricolor não conseguiu repetir as atuações de jogos anteriores e foi para o intervalo atrás do placar. Os donos da casa voltaram com outra postura na etapa final. Calleri quase empatou no início do segundo tempo, mas foi Pablo Maia que empatou a partida. Aos 11 minutos, o volante recebeu da área e arriscou o chute. A bola desviou em Bruno Santos e enganou Tadeu, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol do adversário. Aos 18 minutos, Luciano acertou a trave e quase virou para os mandantes. Apesar da pressão, o Goiás voltou a assustar, com William Oliveira, que obrigou a Rafael a fazer grande defesa. Os minutos finais foram ainda mais emocionantes para a torcida do São Paulo, que compareceu em bom número no Morumbi. Marcos Paulo marcou de cabeça, mas o VAR anulou o gol por impedimento. No entanto, o gol acabou não fazendo falta. David aproveitou uma sobra na grande área, após cobrança de escanteio, e virou a partida e decidiu o jogo.