Flamengo e Cruzeiro empatam em 1 a 1 no Maracanã pelo Brasileirão

Raposa sai na frente do marcador, mas Ayrton Lucas empata para o Rubro-Negro, em partida que Gabigol desperdiçou um pênalti para os donos da casa

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Cruzeiro empatam no Maracanã



Flamengo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 27, no Maracanã, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon marcou para a raposa, aos 5 minutos de partida, mas Ayrton Lucas igualou o marcador ainda na primeira etapa. Apesar de um segundo tempo eletrizante, o placar não foi alterado. O Rubro-Negro ainda teve um pênalti a seu favor, mas Gabigol desperdiçou. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos e, neste momento, é quinto colocado. Por outro lado, o Flamengo é apenas o sétimo, também com 13 pontos. A rodada será encerrada neste domingo, 28, e as duas equipes ainda podem perder posições. As duas equipes entram em campo pela Copa Brasil no meio de semana. O Cruzeiro encara o Grêmio, às 20 horas, na quarta-feira, 31, em Belo Horizonte. Na quinta-feira, 1, é a vez do Flamengo encarar o Fluminense, às 20 horas, no Maracanã.