Luton Town vence e retorna à primeira divisão inglesa após 31 anos

Equipe derrota o Coventry City nos play-offs da segunda divisão e disputará a Premier League na próxima temporada

Luton Town vence nos pênaltis e disputará a Premier League na próxima temporada



Depois de 31 anos, a torcida do Luton Town, time do sudeste da Inglaterra, voltará ver a equipe atuar na primeira divisão inglesa, a primeira vez na era Premier League. E a classificação veio com muita emoção. Após o empate por 1 a 1 contra o Coventry City, em partida válida pelos play-offs da Championship, disputada no Wembley, a equipe de Luton venceu nos pênaltis e carimbou sua vaga na Premier League na próxima temporada. Clark colocou o Luton na frente do marcador na primeira etapa. Gustavo Hamer, brasileiro naturalizado holandês, deixou tudo igual na segunda etapa. Nos pênaltis, o Luton Town venceu por 6 a 5 e ficou com a última vaga. O final perfeito para uma ascensão histórica. Há dez anos, o time chegou a não disputar uma liga profissional e se tornou o primeiro clube que chega à Premier League após não ter uma liga. Burnley, Sheffield United e Reading já haviam garantido a classificação anteriormente e também jogarão Premier League na próxima temporada.