Comentarista Felippe Facincani detalha saída inesperada da ESPN: ‘Divergências de ideias’ 

Ao falar de sua saída da emissora, o comentarista aproveitou para informar que está lançando um canal no YouTube

Reprodução/ESPN Felippe Facincani foi demitido da ESPN



O jornalista Felippe Facincani usou suas redes sociais na noite da última quinta-feira, 22, para explicar sua inesperada demissão da ESPN. Através do Instagram, o comentarista anunciou que estava lançando seu canal no YouTube e disse que as últimas horas foram intensas. “Estou vindo para agradecer a todas as mensagens que recebi nessas últimas horas. [Foram] extremamente reconfortantes, carinhosas e de muito aprendizado com a minha situação”, iniciou Facincani. “Têm sido horas muito intensas, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, de uma resiliência que tenho certeza que vai ser extremamente positiva para o meu futuro. Não tinha a dimensão de tanta gente boa que estava ao meu redor, torcendo pelo meu sucesso e que lamentou a minha saída da ESPN”, continuou o especialista em futebol internacional.

Fancincani também detalhou parte de seu desligamento da emissora. “Não posso esquecer também nesta mensagem de agradecer, nestes dois anos, à ESPN por toda estrutura e base que me deu para que eu pudesse me consolidar na carreira. Foi um sonho de infância trabalhar neste lugar tão nobre e especial. É a casa que mais admirava quando era moleque, que assistia a todos os jogos internacionais, aquela que me doutrinou jornalisticamente a seguir na profissão e que, depois de muitos anos, tive a honra de sentar numa bancada da ESPN”, comentou. “Divergências de ideias existem em todas as praças e mercados, não foi diferente desta vez. A ESPN segue o caminho dela com muito sucesso porque, de fato, está revolucionando o mercado esportivo. Eu vou seguir e trilhar o meu caminho aqui com vocês”, finalizou Facincani.