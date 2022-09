Tite se desculpa por palavrão em elogio a Neymar: ‘É inapropriado’

Técnico disse que o camisa 10 da seleção está ‘jogando para car****’ em entrevista coletiva na quarta-feira

EFE/EPA/Lucas Figueiredo Tite disse que se incomodou com o uso do termo e que não acontecerá novamente



O treinador da seleção brasileira veio a público para se desculpar por usar um palavrão durante coletiva de imprensa na quarta-feira, 21. Na ocasião, Tite disse que Neymar estava ‘jogando para caral**’ nesta temporada, mas reuniu jornalistas nessa quinta e se desculpou pelo termo. “Eu não falo só para a bolha do futebol. Falar um palavrão ali é inapropriado mesmo sendo no contexto do futebol. Eu tenho dois netos pequenos. Vou me cuidar para não fazer isso de novo”, disse o treinador, segundo o jornalista Thiago Arantes, do UOL. Alguns membros da imprensa disseram que não viram como um termo ofensivo, mas o treinador insistiu. “Pra vocês talvez não tenha incomodado, mas eu fiquei incomodado”. Tite está reunido com o grupo de jogadores em Le Havre, na França, para os últimos amistosos antes da disputa do Mundial do Catar. Nesta sexta a seleção enfrenta Gana, às 15h30 (horário de Brasília) e na terça, dia 27, joga contra a Tunísia.