Liga das Nações: França derrota Áustria e deixa a lanterna; Croácia assume liderança do grupo 

A França conseguiu, enfim, uma vitória na Liga das Nações nesta quinta-feira, 22, ao derrotar a Áustria por 2 a 0, no Stade de France, pela quinta e penúltima rodada da Liga A. Dominando os visitantes desde o começo do jogo, os franceses desperdiçaram muitas oportunidades, mas deslancharam no segundo tempo, com gols de Kylian Mbappé e Olivier Giroud. Já sem chances de classificação para a semifinal, o conjunto treinado por Didier Deschamps saiu da lanterna do Grupo 1, chegando aos 5 pontos e deixando os austríacos para trás, com 4 – é preciso lembrar que o último colocado de cada chave é rebaixado para a Liga B. No mesmo grupo, a Croácia superou a Dinamarca por 2 a 1, em Maksimir. Majer e Sosa marcaram para os croatas, enquanto o meio-campista Eriksen diminui para os dinamarqueses. Com o resultado, os atuais vice-campeões mundiais pularam para a liderança, ficando com 10 pontos, apenas um a mais que a Dinamarca – quem terminar em primeiro lugar avança para o mata-mata do torneio da Uefa. No próximo domingo, 25, as quatro equipes nacionais voltam a campo pela última rodada. Enquanto a Áustria recebe a Croácia, em Viena, a Dinamarca enfrenta a França, em Copenhague.

Pelo Grupo 4 da Liga das Nações, a Holanda ficou mais perto da vaga ao ganhar da Polônia por 2 a 0, em Varsóvia, com gols de Bergwijn e Gapko. Na liderança da chave, os holandeses chegaram aos 13 pontos, três a mais que a Bélgica, que bateu o País de Gales no mesmo horário. No duelo realizado na cidade de Bruxelas, Kevin De Bruyne e Batshuayi fizeram para os belgas, enquanto os galeses descontaram com Moore. Com o placar, a equipe que conta com Gareth Bale permanece com 1 ponto, na última posição da chave e perto do rebaixamento para a Liga B. Também no domingo, 25, a Holanda recebe a Bélgica precisando de apenas um empate para classificar à semifinal. Gales, por sua vez, precisa ganhar da Polônia por dois gols diferença, em Cardiff, para não cair.