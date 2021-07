Comitê Olímpico anuncia que Brisbane, na Austrália, sediará as Olimpíadas de 2032

Oficialização foi feita nesta quarta-feira, 21, e fará com que o país da Oceania sedie os Jogos pela terceira vez na história.

Reprodução/ Twitter @IOCMedia Austrália sediará os jogos pela terceira vez



O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que a cidade de Brisbane, na Austrália, será a sede das Olimpíadas de 2032. A confirmação do local veio nesta quarta-feira, 21, e fará com que o país sedie os Jogos pela terceira vez na história, repetindo o feito de 1956, em Melbourne, e 2000, em Sydney. A escolha de Brisbane como sede foi aprovada pelo COI em uma assembleia, mas adotou um sistema diferente do tradicional, não realizando uma competição aberta entre as candidatas. Nesse caso, a negociação foi feita diretamente entre o COI e as cidades interessadas. De acordo com o projeto da cidade, os jogos acontecerão em três núcleos de competições: Brisbane (21 sedes), Gold Coast (seis sedes) e Sunshine Coast (três sedes). Antes dos jogos de Brisbane, outras duas cidades sediarão as Olimpíadas, sendo elas Paris, em 2024, e Los Angeles, em 2028.