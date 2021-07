Skatista holandesa testa positivo para Covid-19 e está fora de Tóquio-2020: ‘Coração partido’

Candy Jacobs, uma das candidatas a ganhar medalha no skate, falou sobre sua decepção de perder os Jogos por causa do novo coronavírus

Reprodução/Instagram/@candy_jacobs Candy Jacobs está fora da Olimpíada após testar positivo para Covid-19



Candy Jacobs, uma das candidatas a ganhar medalha no skate, anunciou nesta quarta-feira, 21, que testou positivo para Covid-19 e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Através de sua conta no Instagram, a skatista holandesa falou de sua decepção com o diagnóstico. “Estou com o coração partido. Infelizmente fui testada positivo para Covid-19 esta manhã, o que significa que minha jornada olímpica termina aqui. Estou me sentindo saudável e fiz tudo ao meu alcance para evitar esse cenário e tomei todos os cuidados. Felizmente, temos seguido os protocolos para que meus colegas skatistas ainda possam brilhar”, disse Jacobs, de 31 anos. “Vou precisar de algum tempo para deixar meu coração partido se curar e se recuperar disso. Vamos Paris/2024”, completou a atleta, que vai fica de isolamento por dez dias, fora da Vila Olímpica.

De acordo com o Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, desde 1º de julho até esta quarta-feira, um total de 75 participantes dos Jogos, incluindo seis atletas, foram infectados pelo novo coronavírus durante os testes realizados regularmente no Japão. Além de Candy Jacobs, a chilena Fernanda Aguirre, do taekwondo, foi outro que precisou desistir de disputar o campeonato por conta da doença. A cerimônia de abertura está marcada para esta sexta-feira, 23, mas as partidas de softbol e futebol já estão sendo realizadas em território japonês.