Tóquio 2020: Suécia desbanca favoritismo dos EUA e vence na estreia por 3 a 0

Suecas pressionaram, abriram o placar e garantiram a vitória contra as favoritas; Blackstenius e Hurtig marcaram os gols do jogo

Reprodução/Twitter @svenskfotboll Atacante foi responsável por marcar os dois gols da Suécia no jogo



No primeiro dia do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Suécia desbancou o favoritismo dos Estados Unidos e venceu o confronto por 3 a 0. Os gols do jogo forma marcados pelas atacantes Blackstenius e Hurtig. A partida foi disputada no Estádio de Tóquio às 5h30 (no horário de Brasília) desta quarta-feira, 21. Contrariando o favoritismo das americanas, a Suécia começou o jogo pressionando e criando diversas chances, mas acabou parando na goleira Naeher. A situação mudou aos 24 minutos da etapa inicial, quando Jakobsson cruzou para Blackstenius completar para dentro do gol e abrir o placar. A única chance real foi no fim do primeiro tempo, quando Lavelle finalizou e a bola explodiu na trave. Ainda no começo do segundo tempo, Blackstenius fez o segundo após cobrança de escanteio. As americanas continuaram tentando diminuir o prejuízo, mas viram Hurtig, que entrou no lugar de Blackstenius, ampliar a vantagem e matar o jogo. Na próxima rodada, a Suécia enfrenta a Austrália enquanto as americanas jogam contra a Nova Zelândia.