Competições da Conmebol vão ter decisões do VAR anunciadas ao vivo nos estádios

Iniciativa começará a ser utilizada nesta quinta-feira, 29, no jogo entre Fluminense e LDU

THIAGO CALIL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Decisões do VAR passam a ser anunciadas ao vivo nas competições da Conmebol



As competições da Conmebol passarão a contar com anúncios ao vivo das decisões da arbitragem revisadas pelo VAR. A novidade será implementada no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, entre Fluminense e LDU, no Maracanã, que acontece nesta quinta-feira, 29, às 21h30. Os árbitros terão que comunicar a decisão, que será ouvida no estádio, marcando a primeira vez que essa medida será adotada na América do Sul. A Conmebol obteve a aprovação da Fifa e da Ifab para a implementação da ferramenta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O objetivo da entidade com a iniciativa é manter o público do estádio informado sobre as decisões tomadas no campo, proporcionando uma melhor experiência para os espectadores e também para os telespectadores que acompanham as transmissões televisivas. Além da Recopa Sul-Americana, os anúncios ao vivo serão implementados nas partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Esse modelo já é adotado em ligas de outros esportes, como a NFL nos Estados Unidos.

Essa decisão vem em logo após o jogo de ida entre Fluminnse e LDU, em que a partida terminou empatada em 2 a 2, e houve uma série de polêmicas. Durante a partida, teve lances controversos envolvendo o VAR, como um gol anulado e um pênalti não marcado a favor do Fluminense. Os jogadores e a comissão técnica do time carioca demonstraram insatisfação com as decisões da arbitragem, gerando discussões após o jogo.

Para conquistar a taça da Recopa Sul-Americana nesta quinta, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a partida irá para a prorrogação e, se persistir o empate, a decisão será nos pênaltis. Qualquer resultado que não seja a vitória do Fluminense dará o título para a LDU.

*Reportagem produzida com auxílio de IA