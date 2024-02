São Paulo bate Inter de Limeira com assistência de James e gol de Ferreira

Clube rompeu com ciclo de quatro derrotas e derrotou o time adversário por 3 a 0

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano (D), do São Paulo, comemora o seu gol na partida atrasada entre Inter de Limeira e São Paulo válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite desta quarta-feira, 28. O São Paulo venceu por 3 a 0.



A partida da quinta rodada do Campeonato Paulista disputada pelo São Paulo e pelo Inter de Limeira nesta quarta-feira, 28, pôs fim a série de quatro jogos sem vitória do tricolor paulista, que venceu o Inter por 3 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A reestreia de James Rodríguez garantiu assistência e até um gol durante a partida. O primeiro foi anotado por Ferreirinha. O clube comandado pelo técnico Thiago Carpini assume a liderança do Grupo D, com 18 pontos, mesmo resultado do vice-líder Novorizontino. O tricolor, no entanto, está em vantagem no saldo de gols. Já a Inter de Limeira disponta o terceiro lugar do Grupo C com 14 pontos. O próximo do jogo do São Paulo será no domingo, 3, para o clássico contra o Palmeiras no Morumbis. A Inter de Limeira recebe o Ituano no sábado, 2, às 20h.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo