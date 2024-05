Conmebol introduz cartão rosa na Copa América para casos de lesão na cabeça

Médico terá até 24 horas após jogo para enviar relatório à Conmebol sobre a condição do jogador que deixar partida

Regras valerão a partir de junho



A Conmebol anunciou uma mudança importante no regulamento da Copa América deste ano. A novidade envolve a introdução do “cartão rosa” em casos de suspeita de traumatismo cranioencefálico ou concussão cerebral durante as partidas. De acordo com a nova regra, cada equipe terá direito a uma substituição adicional em caso de lesão na cabeça de um jogador. O “cartão rosa” será exibido pela arbitragem para sinalizar a substituição especial, que não contará como uma das cinco alterações permitidas por jogo. Além disso, o atleta substituído não poderá retornar ao campo e deverá ser encaminhado para avaliação médica. O médico da equipe terá até 24 horas após o jogo para enviar um relatório à Conmebol sobre a condição do jogador. É importante ressaltar que, se uma substituição normal for feita ao mesmo tempo que a substituição por concussão, a equipe perderá uma das alterações permitidas. Por outro lado, a equipe adversária terá direito a uma substituição adicional nesse caso. Essas novas regras entrarão em vigor durante a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho. O Brasil está no Grupo D e enfrentará a Costa Rica em sua estreia, seguida por jogos contra Colômbia e Paraguai.

*Reportagem produzida com auxílio de IA