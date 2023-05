Itamaraty pedirá explicações à diplomacia espanhola por caso de racismo contra Vinícius Júnior

Ministério das Relações Exteriores vai convocar a embaixadora da Espanha no Brasil para dar explicações sobre o caso; convocação deve ter peso nas relações diplomáticas

Khaled DESOUKI / AFP Atacante Vinícius Júnior foi alvo de ataques racistas contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol



O governo brasileiro segue articulando a reação em favor do atacante brasileiro Vinícius Júnior, vítima de ataques racistas durante o jogo do Real Madrid, seu clube, contra o Valencia, em partida válida pelo campeonato espanhol, organizado pela La Liga. O Ministério das Relações Exteriores deverá convocar a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para dar explicações sobre o caso. A convocação deverá ter peso na esfera diplomática, já que representa uma advertência nas relações entre os dois países. O Brasil pedirá que a secretária de Europa e América do Norte, embaixadora Maria Luisa Escorel, lidere a negociação com Palacios, em data ainda a definir. Desde a manifestação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o governo admitiu que a prioridade política na semana é reagir ao caso na Espanha, devido à falta de punições. Nesta segunda-feira, 22, o embaixador brasileiro em Madri está tomando providências com a La Liga, entidade que comanda o Campeonato Espanhol, e também com autoridades do governo da Espanha.