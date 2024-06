Bandeirinha desmaia no jogo entre Peru e Canadá e precisa ser retirado de maca

Lance aconteceu quando o Canadá tinha uma falta a seu favor; Equatoriano Ricardo Baren, substituiu Humberto Panjoj, o que possibilitou a continuação do jogo

EFE/EPA/WILLIAM PURNELL Árbitro Assistente 2 Humberto Panjoj da Guatemala (R) é atendido pelo goleiro canadense Maxime Crepeau



O jogo entre Peru e Canadá precisou ser paralisado no final do primeiro tempo para atendimento ao auxiliar guatemalteco Humberto Panjoj, que desmaiou durante o jogo, num dia em que os termômetros marcavam 33ºC, com sensação térmica que ultrapassou os 38ºC. O lance aconteceu quando o Canadá tinha uma falta a seu favor, mas precisou interromper a jogada após o goleiro canadense Crepeau perceber o ocorrido e correu desesperadamente em sua direção para ajudá-lo. Ao ver a situação, o árbitro paralisou a partida e autorizou prontamente o atendimento médico. O profissional chegou a melhorar e ficar em pé, mas não aguentou e precisou ser retirado de maca e levado para o hospital. Devido às altas temperaturas, as equipes a realizaram pausa técnica durante o primeiro e segundo tempo para hidratação. Para continuação da partida, entrou o equatoriano Ricardo Baren, que completou o jog como auxiliar junto com Luis Ventura.