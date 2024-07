Brasil empata com Colômbia e pega Uruguai nas quartas da Copa América

Seleção abriu o placar com um gol de falta de Raphinha, algo que não acontecia desde 2019, mas levou o empate no final do primeiro tempo; colombianos enfrentam Panamá na próxima fase

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Meio-campista brasileiro Bruno Guimarães e o meio-campista colombiano James Rodriguez



Brasil e Colômbia entraram em campo nesta terça-feira (2) em busca da liderança do Grupo D da Copa América. Com o empate em 1 a 1, a seleção ficou com o segundo lugar e vai enfrentar o Uruguai nas quartas, que teve a melhor campanha da fase de grupo. Os colombianos já estavam classificados, enquanto os brasileiros, matematicamente, ainda não tinham garantido sua vaga. Mas, a depender do resultado do jogo entre Costa Rica e Paraguai – os costa-riquenhos precisavam golear os paraguaios -, qualquer resultado garantiria o Brasil na próxima fase. Vinicius Júnior recebeu o terceiro amarelo e está fora da próxima partida. A vida do Brasil não foi fácil, porque, além de pegar uma Colômbia que não perder há 25 jogos – agora 16 -, sendo os últimos 10 vitórias, o time foi superior à seleção. Eles buscaram o resultado a todo momento, principalmente no segundo tempo que, com o jogo empatado, garantiam a primeira colocação. James Rodríguez deu trabalho para a defesa brasileira, que não conseguia encontrar o craque colombiano.

Para o jogo, Dorival Júnior preferiu voltar com Raphinha no lugar de Savinho, mesma escalação do primeiro jogo, em que o Brasil empatou com a Costa Rica. E a alteração foi uma boa aposta, porque foi dos pés dele, que a seleção abriu o placar em uma batida de falta, algo que não acontecia desde 2019. O lance que originou o gol brasileiro foi uma resposta ao chute de James Rodriguez que atingiu o travessão e assuntou a torcida. Na continuação, Bruno Guimarães a um acertou um chute preciso, mas Vargas, goleiro da Colômbia, espalmou. E foi na sequência da jogada, depois da cobrança de escanteio, que o camisa 10 colombiano fez falta em João Gomes, Raphinha foi para cobrança e mandou no ângulo.

Apesar de estar atrás no placar, a Colômbia era melhor em campo e buscava o resultado a todo momento. Chegou ao empate em uma cobrança de falta e cabeceada de Davinson Sánchez. Mas o lance foi para o VAR que, depois de três minutos de análise, confirmou o impedimento. O jogo era truncado e muito faltoso. Só no primeiro tempo foram 17 faltas, sendo 10 da Colômbia e 7 de Brasil. Aos 25 minutos houve uma mini confusão envolvendo Lerma e João Gomes, e o árbitro resolveu a situação com um cartão amarelo para cada um, o que deixa o colombiano fora o próximo jogo. James Rodriguez era o homem de criação. Foi dos pés deles, em uma cobrança de falta direta que a rede brasileira quase balançou, mas foi superado por Alisso.

Atrás do placar e em busca do primeiro lugar do Grupo D, a Colômbia continuou superior no jogo, enquanto o Brasil arriscava em poucas oportunidades. Um lance polêmico irritou os brasileiros. Vinicius Júnior foi derrubado dentro da área e queria pênalti. O árbitro não marcou, mas o VAR analisou e manteve a marcação de campo. Já no final do jogo, Alisson errou uma saída de bola, mas conseguiu defender o chute colombiano e evitar o gol. Porém, no lance seguinte, em uma desatenção da defesa brasileira, Daniel Muñoz recebeu livre dentro da área para empatar o jogo.

Na volta para etapa final, o Brasil deixou a Colômbia jogar. Nos primeiros minutos, a melhor oportunidade da seleção tinha sido em outra batida de falta, cobrada por Rodrygo, mas, foi para fora. De resto, a seleção assitia os colombianos jogar e quando tinha a bola, errava passes. Os colombianos ficaram perto de marcar o segundo em uma cabeçada de Córdoba, mas Alisson conseguiu defender. Brasil errava muita saída de bolas e, no final do jogo, quase levou o segundo após uma roubada da Colômbia, mas, na hora da finalização, Borre isolou a bola cara a cara com o gol. Já nos acréscimos, o Brasil teve outra chance de marcar com Andreas Pereira, mas parou no Vargas. Brasil e Colômbia voltam a jogar no próximo sábado. A seleção joga às 22h contra o Uruguai. Já os colombianos, enfrentam o Panamá.