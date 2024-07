Copa América: Costa Rica vence, conquista 1º triunfo, mas ‘morre abraçada’ com Paraguai

Ticos constroem vantagem nos dez primeiros minutos, mas empate entre Colômbia e Brasil deixa costarriquenhos de fora das quartas de final

Reprodução/X/@CopaAmerica Calvo marca primeiro gol costarriquenho no Texas (EUA), mas vitória é insuficiente para avançar de fase



A Costa Rica bem que fez sua parte ao vencer o Paraguai por 2 a 1, nesta terça-feira (02), no Q2 Stadium, no Texas (EUA), mas não conseguiu avançar no Grupo D da Copa América 2024. A equipe caribenha somou quatro pontos e terminou em terceiro lugar, e os sul-americanos, na lanterna, não pontuaram. Colômbia (primeiro, com sete pontos) e Brasil (segundo, com cinco) se classificaram.

Os gols da partida foram de Francisco Calvo e Alcócer para os costarriquenhos, ainda no primeiro tempo, enquanto os paraguaios descontaram com Ramón Sosa já nos 45 minutos complementares.

Eficiência e rapidez garantem triunfo da Costa Rica

A Costa Rica não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Logo aos três minutos, o capitão Francisco Calvo aproveitou levantamento de Joseph Mora e, de testa, venceu o goleiro Morínigo. A bola ainda ‘triscou’ na trave antes de entrar. Aos sete, o segundo costarriquenho. Alcócer carregou da esquerda em direção ao meio e ch chances para o arqueiro paraguaio.

Depois, a equipe do técnico Gustavo Alfaro recuou e desacelerou a intensidade fulminante dos instantes iniciais, passando a controlar as rédeas do jogo. Do outro lado, o Paraguai não conseguia aproveitar o ganho de terreno para criar chances concretas, o que deixava o duelo mais morno.

No segundo tempo, a seleção sul-americana voltou com mudanças, com as entradas de Caballero e Ángel Romero, atacante do Corinthians. E as alterações surtiram efeito: aos dez, a equipe paraguaia descontou com Ramón Sosa após passe do gremista Villasanti.

Mesmo com o gol levado, os Ticos seguiram atrás e não assustaram o arqueiro adversário, segurando o resultado obtido na etapa inicial. O Paraguai também não aproveitou o embalo e falhou nas finalizações. Somente nos acréscimos tentou o empate com Ángel Romero, porém o arremate saiu fraco e Sequeira evitou o que seria o empate e o único pontinho paraguaio.

Ficha técnica:

Costa Rica 2 x 1 Paraguai

Dia, horário e local: terça-feira (02), às 22h (de Brasília), no Q2 Stadium, no Texas (EUA)

Costa Rica: Sequeira; Taylor, Mitchell, Vargas, Francisco Calvo e Joseph Mora (Cascante); Galo, Brenes (Bran) e Joe Campbell (Aguilera); Madrigal (Contreras) e Alcócer (Zamora). Técnico: Gustavo Alfaro.

Paraguai: Morínigo; Velázquez (Ramírez), Balbuena, Alderete e Giménez; Villasanti (Alejandro Romero), Bobadilla (Derlis González), Almirón (Caballero), Enciso e Sosa; Adam Bareiro (Ángel Romero). Técnico: Daniel Garnero.

Arbitragem: Yael Falcón (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Leodan Gonzales (URU)

Gols: Francisco Calvo e Alcócer (CRC); Ramón Sosa (PAR)

Cartões amarelos: Galo, Alcócer e Contreras (CRC); Alderete, Ramón Sosa e Almirón (PAR)