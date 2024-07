Confira como ficaram os confrontos das quartas da Copa América

Próxima fase começa na quinta-feira (4); Brasil enfrenta o Uruguai

EFE/EPA/ERIK S. LESSER Trabalhadores colocam uma placa em frente ao Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA



Ficou definido nesta terça-feira (2), após o jogo entre Brasil e Colômbia e Costa Rica e Paraguai, os dois últimos confrontos das quartas de final da Copa América. Brasil ficou com a segunda posição, e a Colômbia com o primeiro lugar. Com o resultado, a seleção tem pela frente o Uruguai no sábado (6), às 22h. A surpresa dessa próxima fase fica com o Canadá, estreante na competição e que conseguiu avançar, deixando para trás duas seleções tradicionais: Peru e Chile, que se despediram do torneio sem terem marcado um gol. O Panamá também surpreendeu. Outra gigante que deixou a competição de forma precoce foi o México, que somou quatro pontos, mas foi superado pelo Equador em saldo de gols. As quartas de final estão previstas para acontecer entre os dias 4 e 6 de julho, enquanto a Semifinal será realiza entre os dias 9 e 10. A final da Copa América está marcada para acontecer no dia 14 de julho. Confira como ficaram as disputas das oitavas da Eurocopa:

Quinta-feira, 4 de julho:

Argentina x Equador – 22h

Sexta-feira, 5 de julho:

Venezuela x Canadá – 22h

Sábado, 6 de julho:

Colômbia x Panamá – 19h

Sábado, 6 de julho:

Uruguai x Brasil – 22h