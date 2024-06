Chile e Peru fazem jogo fraco e ficam no empate sem gols na estreia na Copa América

Seleções somaram um ponto cada e vão lutar pelo segundo lugar no Grupo A, que conta com a Argentina, que venceu a primeira partida, e o Canadá

EFE/EPA/KEVIN JAIRAJ Atacante peruano Gianluca Lapadula controla a bola enquanto o meio-campista chileno Diego Valdes defende durante a partida do grupo A da CONMEBOL Copa América 2024



Peru e Chile se enfrentaram nesta sexta-feira (21) pela primeira rodada da fase de grupos do Grupo A da Copa América e ficaram em um empate sem gols, em um jogo pouco inspirado das duas equipes que tem pela frente adversários como Argentina, atuais campeãs e que venceram o primeiro jogo, e o Canadá, que apresar de terem perdido, fizeram uma boa partida. Os peruanos, que passaram boa parte do jogo com dificuldade para fazer passe – não conseguiam, em algumas situações, chegar a três – apostava em uma bola parada. A melhor oportunidade veio no final do primeiro tempo em uma cabeçada de Araújo, mas o jogador foi superado pelo goleiro Claudio Bravo, que saltou e defendeu, impedindo que o Peru saísse na frente. Tecnicamente o Chile era melhor, consegui acertar algumas jogadas e até mesmo chegar no gol, porém, sem grandes oportunidades. Alexis Sánchez, jogador do Chile, perdeu um gol cara a cara com o goleiro peruano já na etapa final.

No segundo tempo o Peru apresentou uma melhora e em duas oportunidades ficou perto de marcar, com Gianluca Lapadula, mas o jogador foi superado por Claudio Brava, que fechou o gol para os peruanos. Com o empate, as duas seleções somaram um ponto cada. A apresentação de chilenos e peruanos, até então brigando pela segunda vaga na chave, dá esperança ao estreante Canadá de se recuperar e sonhar em chegar aos mata-matas. Os rivais sul-americanos da chave são bem carentes tecnicamente. Peru e Chile demonstraram em campo o que vem apresentado das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, uma campanha ruim, que as deixam foram do próximo torneio mundial. Pertencentes ao Grupo A, com Argentina e Canadá, o Peru tem como próximo adversário os canadenses, enquanto os chilenos enfrentam a atual campeã.