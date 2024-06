Messi pode bater três recordes na Copa América; saiba quais

Assim que o duelo contra o Canadá começar, na quinta-feira (20), craque argentino irá se isolar como o jogador com mais jogos disputados na história da competição

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Messi pode se tornar o artilheiro da Copa América na edição de 2024



O craque argentino Lionel Messi está próximo a ampliar o seu legado no futebol. Na edição de 2024 da Copa América, que começa na quinta-feira (2), o jogador de 36 anos, se tornará o jogador com mais participações na competição. Essa será a sétima vez que o camisa 10 vai disputar o torceio. Ele será o primeiro a conseguir tal feito. O craque argentino esteve presente: Venezuela-2007, Argentina-2011, Chile-2015, Centenario-2016, Brasil-2019 e Brasil-2021, quando foi campeão pela primeira vez da competição. Assim que o duelo contra o Canadá começar, na quinta, em Atlanta, nos Estados Unidos, Messi irá se isolar como o jogador com mais jogos disputados na história da Copa América.

Maior artilheiro da Copa América

Durante a competição, Messi ainda pode se tornar o maio artilheiro da Copa América. O brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez dividem o recorde de maiores artilheiros da Copa América com 17 gols cada um. Messi, com 13, precisa de quatro gols para igualar a marca e cinco para estabelecer um novo recorde. Uma meta tangível, dada sua capacidade goleadora, principalmente levando em conta que o camisa 10 da ‘Albiceleste’ fez quatro gols na última edição do torneio.

Campeão duas vezes consecutivamente

Além das duas outras conquistas, o argentino também pode se tornar o primeirojogador a ganhar consecutivamente a Copa América como capitão

Desde a introdução do formato moderno da Copa América, nenhum capitão venceu o torneio em edições consecutivas. Se a Argentina se sagrar campeã em 2024, Messi se tornará o primeiro capitão a conseguir esse feito.

*Com informações da AFP