Messi cai no choro após sair lesionado da final da Copa América

Cena lembrou a edição de 2016, também disputada nos EUA, quando o jogador também se emocionou após perder um pênalti na final contra o Chile e cogitou não defender mais sua seleção

O craque argentino Lionel Messi deixou a final da Copa América de 2024 após se lesionar durante o jogo contra a Colômbia. A lesão no tornozelo direito ocorreu aos 21 minutos do segundo tempo, enquanto marcava o jogador colombiano Luís Díaz. Messi precisou ser substituído e foi às lágrimas no banco de reservas, sendo consolado por seus companheiros. Essa cena lembrou a Copa América de 2016, quando o jogador também se emocionou após perder um pênalti na final contra o Chile. Ambos os momentos de emoção de Messi aconteceram nos Estados Unidos. Após a Alviceleste confirmar o título, o semblante do craque mudou e ele apareceu sorrindo enquanto abraçava os companheiros.

Em 2016, o jogador chegou a considerar a aposentadoria da seleção argentina após não conseguir conquistar a Copa América em duas edições consecutivas. A pressão dos torcedores argentinos era grande, já que Messi ainda não tinha conquistado um título expressivo com sua seleção. O primeiro troféu veio apenas em 2021. Em 2016, Messi declarou que a seleção argentina havia acabado para ele, após mais uma derrota na final da Copa América. No entanto, sua “aposentadoria” durou apenas 45 dias, até que fosse convocado novamente. Agora, em 2024, a saída precoce de Messi da final pode ter sido seu último momento na Copa América, já que a próxima edição será apenas em 2028. Além disso, o jogador ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Após deixar o Paris Saint-Germain, Messi escolheu jogar pelo Inter Miami para fugir da pressão do futebol europeu e passar mais tempo com sua família na Flórida. A lesão no tornozelo direito durante a final da Copa América foi um momento de aflição, já que o jogador também havia sentido a coxa direita em março, o que gerou preocupação na seleção argentina na época.

