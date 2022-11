Após ser convocado para a Copa, Pedro pede namorada em casamento; veja vídeo

Atacante do Flamengo foi um dos 26 escolhidos por Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022

Reprodução/FlaTV Pedido aconteceu durante comemoração da convocação do atleta para Copa



O atacante Pedro, que defende o Flamengo, foi um dos 26 convocados por Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Logo após seu nome ser citado pelo treinador, Pedro comemorou de uma maneira diferente, pedindo sua namorada Fernanda em casamento. O momento foi registrado pela FlaTV, veículo oficial do Flamengo que acompanhou a convocação ao lado do atacante. “(Foi) Para ficar marcado mesmo na história esse dia. Esse dia é especial então eu deixei mais especial ainda por ser a primeira convocação para a Copa, um sonho que eu realizei desde criança e ela vem me ajudando bastante a me tornar um homem de Deus, um grande profissional. Nos momentos dificeis ela me ajudou e eu quis deixar essa data mais especial”, disse o atacante à Fla TV. Além de Pedro, o meia Everton Ribeiro, também do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, completam a lista de jogadores do futebol brasileiro. O Brasil estreará na Copa no dia 24 de novembro contra a Sérvia. No dia 28, os comandados de Tite enfrentarão a Suíça e no dia 2 de dezembro, o Brasil encerra a primeira fase no jogo contra Camarões.

Veja o vídeo do momento do pedido de casamento: