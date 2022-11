Tite defende convocação de Daniel Alves: ‘Qualidade técnica impressionante’

Treinador da Seleção Brasileira destacou capacidade de criação de jogadas do lateral ao explicar sua convocação; atleta será o mais velho a defender o Brasil em uma Copa

Sérgio Neves/Estadão Conteúdo Jogador foi convocado por Tite para ser um dos laterais-direitos da Seleção no Mundial deste ano



O técnico Tite anunciou os 26 jogadores que irão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Dentre os atletas escolhidos está Daniel Alves, 39, que bateu o recorde de Djalma Santos e se tornou o jogador mais velho a ser chamado para defender a Seleção em um mundial. A escolha foi criticada por torcedores que eram contrários à presença de Alves na lista de 26 convocados. Em coletiva realizada após o anúncio, Tite justificou a convocação do atleta, dizendo que, no esquema proposto, Daniel Alves teria um papel de articulador de jogadas e que o lateral tem “qualidade técnica impressionante” para exercer a função. “As pessoas têm que entender, e talvez os comentaristas possam falar de uma forma mais objetiva, que os laterais na equipe brasileira, na equipe que se têm ponta, não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Não vai ter lateral ofensivo, vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, um organizador”, afirmou Tite.

Respondendo sobre a condição física de Daniel Alves, Fábio Mahseredjian, preparador físico da Seleção Brasileira, afirmou que o lateral ficou de fora dos últimos amistosos por problemas físicos e que, após observações e treinos no Barcelona B, o atleta está apto a ser convocado para a Copa. “O Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticados. Foi falado isso a ele, falamos isso para ele no dia 8, antes da data da convocação para a Data Fifa de setembro. Disse a ele: ‘Você precisa melhorar seus níveis de força e potência’. Ele em disse: ‘Missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida’. […] Fomos a Barcelona, observamos dois dias de treinamento dele lá e ele mostrou grande evolução neste quesito de força e potência. […] No aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira”, afirmou Mahseredjian.