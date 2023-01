Messi revela arrependimento por briga com holandeses na Copa: ‘Não gosto dessa imagem’

Craque lembrou episódio em que provocou torcida da Holanda e bateu boca com Louis van Gaal

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Lionel Messi bateu boca com Louis Van Gaal após Argentina eliminar Holanda nas quartas da Copa do Mundo



Campeão do mundo com a seleção argentina, o atacante Lionel Messi balançou as redes em todas as fases da competição e foi eleito o craque do torneio disputado no Catar, no final do ano passado. O craque do Paris Saint-Germain, no entanto, revelou nesta segunda-feira, 30, que se arrepende de um momento específico: sua postura com os holandeses, nas quartas de final. Na ocasião, o astro comemorou um gol com as mãos nas orelhas, provocando a torcida rival, e ao fim das penalidades foi até o banco da Holanda bater boca com o técnico Louis van Gaal. Além disso, o camisa 10 se irritou com a presença do atacante Weghorst e replicou: “O que foi, bobo? Sai para lá!”. “Não pensei, saiu no momento”, disse, em entrevista ao programa “Urbana Play”. “Sabia todo que tinham comentado antes do jogo, o que ele (Van Gaal) tinha falado. Bom, quando tudo termina, não gosto do que fiz, não gostou do ‘sai para lá” e tudo isso. Mas, bem, são momentos de muita tensão, muito nervosismo, a gente reage como reage, não foi nada pensado. Não gosto de deixar essa imagem, mas isso acontece também”, comentou.

Messi, por outro lado, disse que o título mundial com a Argentina não poderia ter acontecido em um momento melhor. “Não havia melhor momento do que este, como também não houve um momento melhor para a Copa América (em 2021), pela maneira e por onde aconteceu (no Maracanã, vencendo o Brasil na decisão). Acho que seu tivesse que escolher um momento para ganhar a Copa, teria escolhido esse”, declarou o astro. “Quase no final da minha carreira e fechando um círculo da minha carreira profissional. Agradeço todo os dias da minha vida, por tudo que Deus me deu sempre. Não posso pedir mais nada, graças a ele tenho tudo”, prosseguiu.