Atual campeã mundial, França divulga convocados para a Copa do Catar; veja

O técnico Didier Deschamps não poderá contar com os meio-campistas N’Golo Kanté (Chelsea) e Paul Pogba (Juventus)

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Mbappé durante vitória da França na Nations League



Atual campeã mundial e uma das favoritas ao título, a França divulgou nesta quarta-feira, 9, a lista de 25 convocados para a Copa do Catar. Além de não ter os meio-campistas N’Golo Kanté (Chelsea) e Paul Pogba (Juventus) por problemas físicos, o técnico Didier Deschamps também não contará com o machucado goleiro Mike Maignan (Milan), reserva de Hugo Lloris. O treinador, por outro lado, terá à disposição um ataque de peso, com excelentes opções, como Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé e Olivier Giroud. Cabeça de chave do Grupo D, a França enfrentará Dinamarca, Tunísia e Austrália. A estreia dos franceses está marcada para 22 de novembro, contra os australianos, no Estádio Al Janoub.

Veja a lista de convocados abaixo: