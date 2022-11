Internet não perdoa convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo: ‘Tite enlouqueceu’

Lateral direito de 39 anos de idade, que não atua em jogos oficiais desde setembro, irá ao Catar disputar o principal torneio de seleções; com 43 títulos oficiais, atleta é o jogador mais vitorioso da história do futebol

Tobias SCHWARZ / AFP Tite e Daniel Alves durante coletiva de imprensa na véspera do amistoso Alemanha x Brasil em Berlim, em março de 2018



Minutos após Tite oficializar que Daniel Alves foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, as redes sociais passaram a opinar sobre a escolha do treinador da seleção brasileira. Em sua maioria, usuários do Twitter criticaram a ida do jogador de 39 anos de idade que não atua em uma partida oficial desde setembro. Aos que não se opuseram à convocação, sua presença também não foi comemorada. “Daniel Alves convocado? Tite enlouqueceu”, argumentou o perfil @Guiiiihsouza. Já o usuário @realmilgrauu chamou o atleta de “ex-jogador em atividade” e bradou: “Que Deus tenha piedade dessa nação”. “Imagina o Daniel Alves marcando o Mbappe numa semifinal de Copa do Mundo”, disse um integrante do Twitter ao supor o confronto entre o lateral direito de quase 40 anos com o atacante campeão do mundo de 23 anos. O @selecaoinfo disse que a convocação de Daniel Alves pode ser considerada o maior caso de ‘panela’ da história da Seleção Brasileira. “Daniel Alves deve saber algum podre do Tite e de meia seleção brasileira, é a única explicação”, sugeriu o influenciador Cid. Aos que não se opuseram à convocação, sua presença também não foi comemorada. “Daniel Alves pode ser controverso, mas não é nenhuma surpresa”, comentou Casimiro. O comentarista da Jovem Pan, Mauro Cezar, afirmou que o treinador brasileiro não deixou claro quais foram os motivos que cacifaram Daniel Alves a ir ao Catar. “Não respondeu de fato”. Lateral direito de quase 40 anos de idade, Daniel Alvez disputou 12 jogos em seu último clube, o Pumas, do México. No período, obteve um aproveitamento de 22% com seis derotas, cinco empates e apenas uma vitória. Com nenhum gol marcado e tantos cartões amarelos quando participações em gols, sendo três de cada, o brasileiro não atua desde setembro e atualmente treina com o time B do Barcelona.

Posso listar no mínimo DEZ laterais que mereciam mais que o Daniel Alves. Vergonhoso. — José Ilan (@joseilan) November 7, 2022

Daniel Alves convocado pois melhor batedor de pandeiro do time. Tem que valorizar a resenha. — André Brandt (@andrebrandt) November 7, 2022

Daniel Alves será o ex-jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. O Brasil já começa a caminhada do hexa quebrando recordes! — Daniel Furlan (@DanielSFurlan) November 7, 2022

Agora Daniel Alves tem 10 dias para separar a documentação, entrar no aplicativo Meu INSS e agendar a prova de vida — Não, e detalhe… (@motadouglas) November 7, 2022

Uma vergonha a convocação do Tite. A CBF é essa palhaçada aí. O Daniel Alves estar na Copa do Mundo é um desrespeito com o futebol brasileiro. — Craque Neto 10 (@10neto) November 7, 2022

Imagina o Daniel Alves marcando o Mbappe numa semifinal de Copa do Mundo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — 🦁MuitoHumilde 100% Viciado Em Amar🦁 (@muitohumildee) November 7, 2022

Daniel Alves convocado.. QUE DEUS TENHA PIEDADE DESSA NAÇÃO!!! — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) November 7, 2022