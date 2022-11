Neymar curte publicação que critica Walter Casagrande por dependência química

A polêmica começou após o comentarista dizer que o Brasil pode ficar sem o hexa por causa do ‘narcisismo’ do camisa 10 da seleção

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/Ricardo Maldonado/TV Globo Neymar curtiu postagem que debochava de vício de Walter Casagrande



Neymar entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na noite da última terça-feira, 8, por causa de mais uma polêmica. Através da rede social, o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira curtiu uma publicação que debochava da dependência química do comentarista Walter Casagrande, ex-Globo e atualmente no UOL. “Pra variar o crack [sic] Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a Seleção Brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira”, dizia a postagem, que fez trocadilhos e insinuações com o ato de cheirar cocaína. Livre das drogas há alguns anos, Casão já precisou ser internado e trata do vício até hoje.

A polêmica começou após mais uma critica de Casagrande a Neymar. Em sua coluna no UOL, o comentarista questionou qual será a conduta do craque durante a Copa do Mundo do Catar, marcada para começar em 20 de novembro. No entendimento do ex-jogador, o Brasil pode ficar sem o hexa por causa das atitudes da estrela. “Ele vai querer ser jogador ou celebridade na Copa? Se jogar bola, ficando de pé, sem entrar na onda de cai-cai, a seleção ficará mais forte. Mas se escolher ficar se olhando no espelho e se admirando, a seleção não vai a lugar nenhum. Podemos perder a Copa do Mundo para o narcisismo do Neymar”, declarou, em texto publicado no início desta semana.