Rival do Brasil na fase de grupos, Suíça convoca quatro goleiros para a Copa do Mundo 

Segunda adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção da Suíça foi convocada nesta quarta-feira, 9, através de um vídeo divulgado nas redes sociais. A principal surpresa do treinador Murat Yakin foi a presença de quatro goleiros, ao invés dos habituais três. Titular na meta da equipe nacional europeia, Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) foi chamado, ainda que se recupere de uma lesão. A mesma situação vive Jonas Omlin (Montpellier). Os outros dois arqueiros lembrados foram Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Philipp Köhn (Red Bull Salzburg). A lista também conta com nomes experientes, como Granit Xhaka (Arsenal), além do meia Xherdan Shaqiri (Chicago Fire-EUA) e do zagueiro Manuel Akanji (Manchester City). Destaca-se, por outro lado, as ausências de Kevin Mbabu (Werder Bremen) e Steven Zuber (AEK Atenas), figuras carimbadas nas escalações do técnico antecessor, Vladimir Petkovic.

A Suíça, desta forma, levará ao torneio da Fifa um time experiente. Entre os 26 jogadores relacionados, apenas sete estrearão em Mundiais no Catar. Em entrevista coletiva, concedida após a divulgação de vídeo com o nome dos convocados, Yakin admitiu que a lista foi fechada recentemente. “Tínhamos muitas opções em algumas posições. Muitos jogadores tiveram atuações convincentes nas últimas semanas e meses”, afirmou o comandante. Na chave G, a Suíça estreará na Copa em 24 de novembro, em duelo com Camarões. Quatro dias depois, será a vez de encarar a seleção brasileira. No dia 2 de dezembro, o adversário será a Sérvia.

Confira a lista de convocados para defender a seleção suíça na Copa do Mundo:

Goleiros: Kobel (Borussia Dortmund-ALE), Köhn (Red Bull Salzburg-AUT), Omlin (Montpellier-FRA) e Sommer (Borussia Mönchengladbach-ALE).

Defensores: Akanji (Manchester City-ING), Comert (Valencia-ESP), Elvedi (Borussia Mönchengladbach-ALE), Fernandes (Mainz 05-ALE), Ricardo Rodríguez (Torino-ITA), Schär (Newcastle-ING) e Widmer (Mainz 05-ALE).

Meias e atacantes: Aebischer (Bologna-ITA), Embolo (Monaco-FRA), Fassnacht e Riedr (Young Boys-SUI), Frei (Basel-SUI), Freuler (Nottingham Forest-ING), Jashare (Luzern-SUI), Okafor (Red Bull Salzburg-AUT), Seferovic (Galatasaray-TUR), Shaqiri (Chicago Fire-EUA), Sow (Eintracht Frankfurt-ALE), Steffen (Lugano-SUI), Vargas (Augsburg-ALE), Xhaka (Arsenal-ING) e Zakaria (Chelsea – ING).

*Com informações da Agência EFE