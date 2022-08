Camisa azul da seleção brasileira para a Copa esgota em uma hora

Modelos masculino e feminino estão sendo vendidos por R$ 499,99; a camisa principal ainda está disponível

Reprodução/ Nike Modelo azul, tanto masculino como feminino, foi o primeiro a esgotar



Um dia após ser anunciada pela Nike, a camisa azul (tanto no modelo masculino como no feminino) que a seleção brasileira usará na Copa do Mundo do Catar esgotou no site da fornecedora em apenas uma hora de vendas. A camisa principal amarela ainda está disponível. A linha ‘veste a garra‘ tem inspiração na onça pintada. As camisas oficiais são vendidas por R$ 349,99 tanto para homens como para mulheres. Os modelos infantil e adolescente custam R$ 299,99; as jaquetas estão em R$ 499,99 e as camisas não-oficiais saem por R$ 279,99 e R$ 349,99. Algumas peças da campanha, como agasalhos, a camisa malhada em verde e azul e a preta não estão disponíveis no site. O lançamento trouxe nomes da seleção como o goleiro Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho e Marquinhos. A atacante Adriana é a única representante do time feminina. Ronaldo Fenômeno, campeão em 2002, aparece no vídeo. Personalidades fora do futebol também participam da campanha como o velocista e ex-BBB, Paulo André, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca Rafaela Silva.