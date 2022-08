Luan é inscrito no BID e está liberado para estrear pelo Santos 

Emprestado pelo Corinthians até o final do ano, o meia-atacante pode jogar no próximo domingo, 14, na partida contra o América-MG

Reprodução/Santos FC Luan ao lado do presidente do Santos, Andres Rueda



O meia-atacante Luan, novo reforço do Santos, foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta segunda-feira, 8. Emprestado pelo Corinthians até o final do ano, o jogador está liberado para estrear pelo Peixe no restante do Campeonato Brasileiro 2022. Apesar disso, como não entra em campo desde fevereiro, o atleta não foi relacionado para o confronto de hoje, diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela 21º rodada – a bola rola a partir das 20 horas (de Brasília). Ao canal de comunicação do Alvinegro praiano, Luan disse estar otimista e pronto para representar as cores santistas. “Eu vinha treinando normalmente há um bom tempo e estou bem. Feliz demais com a oportunidade que recebi de poder voltar a jogar após tanto tempo. E se precisar eu estarei à disposição. Quero jogar o quanto antes e estou pronto para isso”, declarou o jogador, que viveu seu auge na temporada 2017, quando levou o Grêmio ao tricampeonato da Libertadores da América. Assim, é possível que o novo contratado estreie no próximo domingo, 14, do duelo com o América-MG, no Independência.