Borussia Dortmund anuncia contratação de Modeste para vaga de Haller

Atacante assina por um ano vindo do Colônia; Haller está em um tratamento de câncer no testículo

Divulgação Dortmund contratou Modeste por uma temporada; atacante fez 20 gols na última temporada da Bundesliga



O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira, 08, a contratação do atacante Anthony Modeste, que estava no Colônia, por uma temporada para substituir Sebastien Haller, afastado para o tratamento de um câncer no testículo. O atacante marfinense não tem data para retornar às atividades. “Depois de analisar a temporada passada, tomamos uma decisão consciente de contratar um atacante mais clássico que dá ao nosso jogo ofensivo uma certa fisicalidade, poder de cabeça e ameaça de gol. No contexto da doença de Haller, estamos felizes por termos conseguido adicionar um atacante como Anthony Modeste para a atual temporada em pouco tempo. Um profissional experiente que conhece muito bem a Bundesliga, que marcou 20 gols na última temporada e que, com seu perfil, pode assumir exatamente o papel que nosso treinador Edin Terzic vislumbra para o futebol do BVB”, disse o diretor esportivo do clube, Sebastian Kehl. O Borussia disputa a Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões na temporada. Nas competições nacionais estreou com vitória.