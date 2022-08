CBF divulga camiseta oficial da seleção brasileira para Copa do Mundo

Uniforme 2022 homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste; vendas começam na segunda-feira, 8

Reprodução/Twitter/@CBF_futebol Uniforme da seleção brasileira para COpa do Qatar traz desenhos inspirados na onça



Faltando 106 dias para a Copa do Mundo do Qatar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou neste domingo, 7, o uniforme oficial da seleção brasileira para a competição. “O uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste”, escreveu a CBF em sua conta no Twitter informando que a nova camiseta é vibrante e arrojada, foi “inspirada na garra e beleza da onça” e é a “camisa une todos os brasileiros”. A campanha foi intitulada “Veste a Garra”. A camiseta principal é predominantemente amarela e traz desenhos inspirados na pele da onça, com detalhes em verde e azul na manga e gola. Já a segunda camisa, é azul e tem desenhos de pele de onça na manga em verde. As vendas começam a ser realizadas na segunda-feira, 8, exclusivo no site da Nike, e em todos as lojas a partir de sexta-feira, 12.