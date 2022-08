Manchester United estreia na Premier League com derrota e Cristiano Ronaldo no banco

‘Red Devils’ perdeu por 2 a 1 para Brighton no primeiro jogo oficial da equipe sob comando do técnico holandês Erik Ten Hag; craque português só entrou na segunda etapa da partida

LINDSEY PARNABY / AFP Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco, mas entrou em campo no segundo tempo da partida



O Manchester United estreou na Premier League com derrota e Cristiano Ronaldo no banco. O time recebeu o Brighton neste domingo, 7, e perdeu por 2 a 1, no primeiro jogo oficial da equipe sob comando do técnico holandês Erik Ten Hag. Os visitantes jogaram melhor. Logo aos seis minutos já levaram perigo em um chute de Trossard. O United teve maior posse de bola durante todo o jogo, porém, as falhas na marcação foram letais e eles não conseguiram evitar os dois gols do alemão Pascal Gross, que marcou ainda no primeiro tempo, um aos 29 minutos e outros aos 38. Apesar de não levar perigo ao gol adversário, os ‘Red Devils’ descontaram com gol contra do argentino Alexis Mac Allister. Na volta para o segundo tempo, Cristiano Ronaldo e Christian Eriksen entraram e deram mais força ofensiva à equipe, mas não o suficiente para evitar a derrota. Atual campeão, o Manchester City fechará a primeira rodada da Premier League visitando o West Ham em Londres.