CBF divulga indicados aos prêmios de craque e melhor goleiro da Copa do Brasil; confira

Finalistas desta edição, Flamengo e Corinthians tem representantes nas categorias ‘Bola de Ouro’ e ‘Luva de Ouro’

FERNANDO ROBERTO/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta está concorrendo ao prêmio de melhor da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 3, os indicados aos prêmios de melhores da Copa do Brasil 2022. Finalistas desta edição, Flamengo e Corinthians tem representantes nas categorias “Bola de Ouro” e “Luva de Ouro”. Na disputa pelo posto de principal jogador estão Giorgian De Arrascaeta, do Rubro-Negro, e Renato Augusto, do Timão. Enquanto isso, Cássio e Santos estão na briga pelo troféu de melhor goleiro. A eleição é decidida por voto popular através do site da competição. A primeira final do campeonato, vale lembrar, está marcada para o dia 12 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Uma semana depois, no dia 19, as equipes fazem a finalíssima no Maracanã, no Rio de Janeiro.