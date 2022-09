Copa do Mundo: Argentina é primeira seleção a esgotar ingressos para a fase de grupos

Possível despedida de Messi em Mundiais aumentou a busca pelos jogos da Albiceleste no Catar

EFE/EPA/ANDY RAIN Campeões da Copa América chegam embalados ao Mundial com mais de 30 jogos de invencibilidade



A Argentina de Lionel Messi está entre as favoritas para o título na Copa do Mundo do Catar e, se depender de torcida, esse título já está na mão. Isso porque os argentinos esgotaram os ingressos para os jogos da fase de grupos contra Arábia Saudita, México e Polônia, sendo o primeiro país dessa edição a acabar com as entradas. No mês passado os ingressos para os jogos contra a Arábia Saudita e México já estavam esgotados. Nesta terça-feira, 27, em uma nova carga de ingressos disponibilizada pela Fifa, a partida contra a Polônia também esgotou. A estimativa é que mais de 40 mil torcedores viajarão da Argentina para o Catar com o pacote que inclui passagem e ingressos, o restante é de argentinos do resto do mundo. Aos 35 anos, essa pode ser a última Copa de Lionel Messi, por isso o apelo também cresceu para os jogos da Albiceleste. O grupo de Scaloni, campeão da Copa América, estreia contra a Arábia em 22 de novembro às 7h (horário de Brasília); em seguida o confronto será contra o México, em 26 de novembro, às 16h. Para fechar a fase de grupos a partida será contra a Polônia em 30 de novembro, às 16h.