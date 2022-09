Adversários do Brasil na Copa, Suíça e Sérvia vencem últimos jogos antes do Mundial

Os sérvios fizeram bons jogos e, inclusive, subiram para a ‘elite’ da Liga das Nações

As seleções fecharam a preparação para a Copa do Mundo do Catar nesta semana em amistosos e jogos da Liga das Nações. O Brasil venceu os amistosos contra Gana e Tunísia, mostrando um futebol empolgante, mas seus adversários europeus também encantaram. A Suíça tem feito apresentações contundentes. Superou a Itália nas eliminatórias para a Copa e venceu a Espanha no último sábado por 2 a 1 pela Liga das Nações. Akanji e Embolo marcaram, Alba diminuiu. Na Data Fifa de junho os suíços também tinham vencido Portugal. Nesta terça-feira, 27, na última rodada da fase de grupos, a Suíça venceu a República Tcheca por 2 a 1, gols de Freuler e Embolo. Já a Sérvia goleou a Suécia por 4 a 1 no sábado, com hat-trick de Mitrovic e um gol de Lukic; Claesson diminuiu. Nesta terça a ‘vítima’ foi a Noruega pelo placar de 2 a 0, gols de Vlahovic e Mitrovic. Os sérvios fecharam como líderes do Grupo 4 da Liga B e subiram de divisão. A seleção brasileira estreia na Copa contra a Sérvia em 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, pelo Grupo G. No dia 28 enfrenta a Suíça às 13h e fecha a fase de grupos contra Camarões em 2 de dezembro