Espanha marca no fim, vence Portugal e avança à semifinal da Liga das Nações

EFE/EPA/JOSE COELHO Espanha e Portugal se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações



A Espanha garantiu sua vaga na semifinal da Liga das Nações da Uefa nesta terça-feira, 27, ao ganhar de Portugal por 1 a 0, em pleno Estádio Municipal de Braga, no clássico válido pela sexta e última rodada da Liga A. Precisando da vitória para se classificar, a “Fúria” conseguiu tirar o zero do placar somente aos 42 minutos, com Álvaro Morata, que aproveitou assistência de Nico Williams para balançar as redes. Com o resultado, os espanhóis chegaram aos 12 pontos, ultrapassando os portugueses (11) e terminando na liderança do Grupo 2. Pela mesma chave, a Suíça derrotou a República Tcheca, rebaixando a adversária para a Liga B. Assim, com o encerramento da primeira fase, Croácia, Espanha, Itália e Holanda avançam para as semifinais, enquanto Áustria, República Tcheca, Inglaterra e País de Gales descem para a segunda divisão do torneio europeu.