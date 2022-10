Di María sofre lesão, vai às lágrimas em partida da Juventus e vira mais uma preocupação para Argentina 

Ainda no primeiro tempo, o jogador de 34 anos sentiu dores na perna, chamou o atendimento médico e deixou o campo chorando

EFE/EPA/ABIR SULTAN Di María sofreu uma lesão durante a partida entre Juventus e Maccabi Haifa



A quarenta dias da estreia da Copa do Mundo de 2022, a seleção argentina recebeu mais uma má notícia na tarde desta terça-feira, 11. Trata-se do meia-atacante Ángel Di María, que sofreu uma lesão muscular na região posterior coxa direita e precisou ser substituído da partida da Juventus contra o Maccabi Haifa, em Israel, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Ainda no primeiro tempo, o jogador de 34 anos sentiu dores na perna, chamou o atendimento médico e deixou o campo chorando. Di María, desta forma, se torna o terceiro jogador da Albiceleste a virar uma incógnita para o treinador Lionel Scaloni nos últimos dias. No último domingo, 9, o atacante Paulo Dybala precisou ser substituído na vitória da Roma sobre o Lecce por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Italiano. Na ocasião, a “Joia” sentiu dores na coxa ao cobrar e converter uma penalidade. Em entrevista após a partida, o técnico José Mourinho demonstrou preocupação. “Perguntei como ele estava. Quero dizer ruim para não dizer muito, muito mal. Vê-lo novamente antes de 2023? Não sei”, disse à DAZN. Até o momento, o clube da Itália não revelou quais foram os resultados dos exames de Dybala.

Por fim, outro que teve problemas físicos foi o craque da Argentina, o atacante Lionel Messi. Com um estiramento na panturrilha, o astro foi desfalque no empate do PSG com o Reims e não estará à disposição diante do Benfica, nesta terça-feira. A lesão do camisa 10, porém, não é grave a ponto de tirá-lo da Copa, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. A estreia da seleção argentina está marcada para 22 de novembro, diante da Arábia Saudita. México e Polônia são os outros rivais da Albiceleste no Grupo C. Antes disso, os argentinos ainda encaram os Emirados Árabes, no dia 15 de novembro, no último amistoso antes do Mundial.