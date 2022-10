Saiba por que presidente da CBF presenteou executivo da Nike com camisa de número 22 da seleção brasileira

Polêmica começou após web entender que Ednaldo Rodrigues fez um apoio subliminar ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição

Reprodução/CBF Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues (esquerda) presenteou John Slusher (direita), executivo da Nike



Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues viu seu nome ser envolvido numa polêmica na última segunda-feira, 10, durante a visita à sede da Nike, um das patrocinadoras das seleções masculinas e femininas, em Los Angeles. Isto porque, em foto publicada no próprio site da entidade, o mandatário aparece presenteando John Slusher, um dos executivos da empresa norte-americana, com a camisa 22 da Canarinho. Imediatamente, diversos usuários do Twitter interpretaram o ato como um apoio subliminar ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL), já que este é o mesmo número do partido do candidato à reeleição. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, no entanto, a CBF explicou que Slusher pediu a camisa 22 porque utilizava o número na época em que jogava futebol americano na universidade. A imagem, por sua vez, foi retirada da página para o portal não se tornasse um “fórum sobre debate político”.

De acordo com Ednaldo Rodrigues, a reunião foi importante para que a Nike apresentasse a proposta do uniforme feminino, que será utilizado na Copa do Mundo do ano que vem, marcada para acontecer na Austrália e Nova Zelândia. “Estou satisfeito por conhecer toda a estratégia global da Nike com a Seleção e apresentar os nossos pilares da nova administração. Nosso compromisso é com a transparência, a inclusão e a diversidade. Mostramos também o nosso engajamento com o crescimento do futebol feminino e de fomentar toda a cadeia esportiva nos próximos anos. Foi um dia muito produtivo. Nossa parceria vai crescer ainda mais”, disse Ednaldo Rodrigues, através da assessoria de imprensa da entidade.