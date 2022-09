Diego Ribas, do Flamengo, vai comentar jogos da Copa do Mundo de 2022

Após cumprir o seu contrato no Rubro-Negro, o meio-campista analisará as partidas do Mundial do Catar

Reprodução/Instagram @diegoribas10 Diego Ribas, do Flamengo, será comentarista da Globo durante a Copa do Mundo 2022



Diego Ribas, meio-campista e um dos líderes do Flamengo, anunciou nesta terça-feira, 20, que será comentarista do Grupo Globo durante a realização da Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar. Em vídeo, o armador afirmou que continuará defendendo o Rubro-Negro, seja no restante do Brasileirão ou nas finais da Libertadores e Copa do Brasil. Após o término da temporada, no entanto, ele se juntará ao grupo de jornalistas da emissora sediada no Rio de Janeiro. Vinculado ao time carioca somente até o final deste ano, o armador de 37 anos não continuará na Gávea e ainda tem futuro indefinido no futebol.