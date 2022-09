Copa do Brasil 2022: CBF define mandos das finais entre Flamengo e Corinthians; confira

As partidas decisivas do torneio nacional estão marcadas para 12 e 19 de outubro

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Flamengo vão se enfrentar nas finais da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na manhã desta terça-feira, 19, o sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil 2022 entre Flamengo e Corinthians, marcadas para 12 e 19 de outubro. Ficou definido que o primeiro jogo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto a grande finalíssima acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento, realizado na sede da entidade, na capital fluminense, contou com a presença dos treinadores Dorival Júnior e Vitor Pereira, além dos experientes Diego Ribas e Cássio. Fora a tão cobiçada taça, o campeão ficará com mais R$ 60 milhões de premiação pelo título. O vice, por sua vez, arrecadará mais R$ 25 milhões pela segunda posição.